Мемориал расстрелянным случчанам в Горевахе зарос травой. Его благоустроила еврейская община своими силами

Накануне Дня Независимости случчанин Руслан Березовский во время велопрогулки заехал в урочище Гореваха возле Селище. Он обнаружил, что на мемориале слуцким жертвам Холокоста всё заросло травой и кустарником. Фото с места он прислал «Кур’еру».

Через 25 дней, 28 июля, «Кур’ер» во время поездки по деревням тоже заехал на мемориал. Он был неухоженным. Неизвестно, скашивали ли там траву со 2 по 28 июля.

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Как рассказали «Кур’еру» на филиале «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер» (до 2018 года — Слуцкая птицефабрика, находится в Селище возле Горевахи), раньше этот мемориал был закреплён за птицефабрикой, и они постоянно убирали там и скашивали траву. Но около трёх лет назад местные власти сообщили им, что памятник передаётся Селищанской школе. Оперативный комментарий из школы «Кур’ер» не получил, так как во второй половине дня руководства не было на месте.

Как бы то ни было, в национальный еврейский день траура 9 числа месяца ава (в этом году он выпал на 7 августа) председатель Слуцкой еврейской общины «Помни» Галина Ванкевич навестила памятник и, увидев его, решила самостоятельно найти способ благоустроить место расстрела тысяч случчан.

Помочь вызвались неравнодушные люди, среди которых Ефим Огенберг, Михаил Зархин и Анатолий Самусевич. 17 и 19 августа мемориал очистили от зарослей, и Галина Михайловна привезла туда корзину цветов.

Также Галина Ванкевич в тот день посетила филиал «Генетик» ОАО «Смолевичский бройлер» и попросила присмотреть за памятником в Горевахе в честь года исторической памяти.

«На предприятии меня приняли очень доброжелательно, — сказала «Кур’еру» Галина Михайловна. — Руководство согласилось, что в год исторической памяти важно уделять внимание памятникам. Сказали, что посодействуют, тем более что у них есть необходимая техника».

Как рассказали «Кур’еру» на самом филиале, директор Николай Балабанович принял решение, что «Генетик» добровольно будет по просьбе общины помогать с памятником и благоустроит его к следующему 9 мая.