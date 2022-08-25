3680 рублей за килограмм. Какой самый дорогой товар я увидела в продуктовом магазине

Никогда не обращала внимание, а сейчас увидела. Сухая закваска для йогурта с бифидобактериями. Белорусская. Смотришь на ценник — 3,68 рубля. Вроде цена как цена.

1-е место. Закваска

А потом обращаешь внимание, что в пачке её 1 г. То есть за килограмм — 3680 рублей. В пересчёте по курсу — $1450. Машину можно купить за килограмм закваски. Прошлась по магазину, чтобы посмотреть на другие ценники и составить рейтинг.

Реклама

2-е место. Ванилин

Это настоящий, а не полученный химическим путём. 956 рублей за килограмм.

3-е место. Кофе и специи

По сравнению с предыдущими кофе и специи сильно дешевле, но всё равно много. Кофе — 252,82 рубля за килограмм. Там же рядом ценник 183 рубля. А перец чёрный на скидке стоит 149,50 руб/кг. А орегано и майоран за 141 рубль, даже дороже икры, которая стоит 136 руб/кг.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».