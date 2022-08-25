В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.

29 августа с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:

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ул. Новосадовая №№ 1, 3-7, 10-14, 16-54 (чётные);

ул. Первомайская №№ 37, 42, 44;

ул. Садовая №№1-9, 11-18, 22-26 (чётные);

ул. Зелёная № 10;

ул. Майская №№ 9, 13.

30 августа 2022 года с 08.30 до 11.30 у потребителей по адресу: