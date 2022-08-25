Бюст Мичурина и только один заброшенный дом. Как выглядит агрогородок Исерно под Слуцком (фото)

Во время рабочей поездки в агрогородок Исерно Слуцкого района корреспонденты «Кур’ера» прогулялись по большой деревне.

Сельчане рассказали, что в Исерно живёт примерно 1500 человек. Это дачники, пожилые жители и работники местного хозяйства. Несколько человек посетовали, что молодёжь уезжает в города — Слуцк и Солигорск, где зарплаты выше.

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В целом агрогородок выглядит ухоженным. Есть два стационарных магазина (приезжает и автолавка), амбулатория с аптекой, больница сестринского ухода, почтовое отделение и ясли-сад — средняя школа.

Пенсионер Владимир рассказал «Кур’еру», что у них есть только один заброшенный дом. Второй, который рядом, тоже временно пустует, потому что там недавно умерла хозяйка, его двоюродная сестра.

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