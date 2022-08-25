1 сентября 2022 года нотариусы Минской области, в том числе в Слуцке, бесплатно проконсультируют граждан, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования.

В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

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Нотариальная контора Слуцкого района находится по адресу: Слуцк, улица Максима Богдановича, дом 3.