«А началось всё с милых сердцу образов Слуцка»… Отмечает юбилей Владимир Ходорович, мастер натюрморта (даты и люди Случчины)

В субботу, 27 августа, отмечает 75-летний юбилей белорусский художник, мастер натюрморта Владимир Ходорович. Каждое его произведение — исповедь, молитва художника за судьбу своего народа, за грядущее своей Родины. По словам Владимира Гилепа, в его работах ощущается «сапраўдная беларускасць».

Первые шаги в творчестве

Ходорович Владимир Павлович родился 27 августа 1947 г. О слуцком периоде жизни художник рассказал корреспонденту телеканала «Беларусь 1» в проекте «Наши»: «Я родился в городе Слуцке в крестьянской семье. Держали своё хозяйство, корову… Посадка, уборка, уход за грядками — приходилось выполнять посильный для возраста труд. Чтобы легче было выживать, моя бабушка Любовь Кирилловна сдавала комнату. Жили рядом с 10-м военным городком, квартирантами были семьи офицеров…»

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Дети военнослужащих имели карандаши, краски. Они делились ими с Володей. Если бумаги не было, рисовали на газетах. Тогда и родилось увлечение рисованием, которое быстро выросло в настоящую тягу к искусству.

Когда будущему художнику исполнилось 7 лет, семья переехала в Минск. Посещал художественную студию во Дворце культуры Минского тракторного завода. Замечательный художник и педагог Анатолий Барановский помог молодому живописцу овладеть цветом, рисунком, профессиональным подходом к построению композиции.

В 1967 году Владимир Ходорович окончил Минское художественное училище, в 1977-ом — отделение живописи Белорусского государственного театрально-художественного института (ныне Белорусская академия искусств). В 1985–89 гг. работал руководителем изостудии СШ № 75 г. Минска.

Любимым жанром живописи стал натюрморт

Когда Владимир Ходорович учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте, он мечтал писать пейзажи, жанровые композиции, но его заинтересовал натюрморт.

«Вначале не думал, что буду заниматься натюрмортом, — говорит художник. — Вёл студию в 75-й школе, для детей ставил натюрморты, сложные, с предметами народного быта, с надеждой, что и сам буду работать. Тогда мастерской у меня ещё не было…»

Так через преподавание пришёл к своей авторской манере живописи. Ведущая тема в творчестве — материальное и духовное наследие белорусского народа («Натюрморт с иконой», «Народная скульптура», «Памяти Ф. Скорины», «Хлеб», «Натюрморт с яблоками»). Характер работ определяется точной передачей формы и объёма, сдержанным мягким колоритом.

Для художника одинаково притягательны мотивы с домоткаными рушниками, древними иконами, старинными книгами, жбанами, прялкой, дымарем, сотами с золотистым ароматным мёдом, солнечным яблоками-антоновками, скромными полевыми цветами. Владимир с теплотой вспоминает деревенскую работу, привычные вещи повседневного крестьянского обихода. И эту теплоту ему удаётся передать в натюрмортах.

А началось всё с милых сердцу образов Слуцка. И сегодня вспоминается Владимиру скрипка, которую отец художника Павел Филиппович сделал своими руками. Создан натюрморт, посвящённый Слуцку в год его 900-летия, на котором можно увидеть знаменитые слуцкие пояса, которые являются реликвиями для Беларуси, родного города.

Владимир Ходорович — признанный мастер натюрморта. Его композиции требуют внимательного рассмотрения, пристальной сосредоточенности, постепенного углубления в суть обнаруженных вещей. Внешне всё очень просто и соответствует скромности белорусского традиционного быта.

В пейзажах талант художника раскрывается под другим ракурсом. Поэтическое настроение, особое видение природы, глубокое личное её осмысление как в скромном городском пейзаже, так и в натуральном ландшафте притягивает зрителя, не оставляя его равнодушным. А в некоторых работах художника натюрморт и пейзаж за окном гармонично соединяются, дополняют друг друга.

Кроме мастерской в Минске имеет дачу на родине Янки Купалы — в Вязынке. Поэтому Владимир Павлович своим вдохновением обязан поэтическим и историческим местам.

Работы художника находятся в Музее современного изобразительного искусства (Минск), Национальном художественном музее Республики Беларусь, Могилёвском областном художественном музее им. П. В. Масленикова, а также галереях и частных коллекциях Беларуси, Италии, Великобритании, Австрии, Нидерландов, Германии, Китая, Польши и других стран.

В 1996–97 гг. преподавал на кафедре живописи Белорусской академии искусств. В выставках участвует с 1977 г. С 1988 г. член Белорусского союза художников.

Сын художника Павел Владимирович Ходорович (родился в 1987 г.) также стал художником. В своих работах Павел раскрывает тему национального наследия через предметный символизм. Работая над этой темой, художник продолжает традицию своего отца. Особенностью натюрмортов младшего представителя династии является большая острота композиции, неожиданные ракурсы предметов и локальности фонов.

Персональные выставки

Владимир Ходорович — постоянный участник республиканских и международных выставок. Лауреат первой премии республиканского конкурса среди живописцев 1993 года.

1994 — Галерея «Медея», Минск. Беларусь.

2001 — «Музы Несвижа», Несвиж. Беларусь.

2001 — Галерея «Мастацтва», Минск. Беларусь.

2002 — Художественная галерея АРКА, Вильнюс. Литва.

2009 — «Из рукотворных криниц». Национальный художественный музей, Минск. Беларусь.

2009 — «Крынiцы натхнення» в филиале Слуцкого краеведческого музея «Галерея искусств им. В.С. Садина»

2010 — «Мая Радзіма»

2018 — «Владимир Ходорович. Живопись». Национальный художественный музей, Минск. Беларусь.

Из интервью Владимира Ходоровича телеканалу «Беларусь 1» в проекте «Наши»:

«Художник — честный человек, честный в своём творчестве, неравнодушный человек, который видит красоту и может передать её людям».

Художнику Владимиру Ходоровичу исполняется 75 лет. Он активно пишет, участвует в пленэрах и организует персональные выставки. А в свободное время орудует косой и лопатой не хуже, чем кистью. По словам супруги Галины Ходорович, любит дачу, любит заниматься огородом, что-то посадить, вырастить.