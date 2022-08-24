Слуцкий райисполком предлагает в аренду две благоустроенные квартиры — одно-и двухкомнатную. Про третью «Кур’ер» сообщал раньше.

Однокомнатная благоустроенная квартира расположена по адресу: Слуцк, переулок Чайковского 1-й, д.3, кв.35. Её площадь — 42,3/20,5 м².

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Размер платы за пользование арендным жильём рассчитывается так: общая площадь 42,3 м² х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

Двухкомнатная квартира расположена по адресу: Слуцк, улица Ленина, д.201, кв.4. Её общая площадь — 42,90 м², жилая — 31,1 м².

Плата за пользование арендным жильём при выполнении ремонта арендного жилья за счёт средств граждан не взимается:

при выполнении ремонта согласно смете, утверждаемой государственными организациями, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения, в размере, не превышающем сметную стоимость по каждому виду работ и материалов;

после подтверждения не позднее шести месяцев со дня заключения договора найма арендного жилья выполненных согласно смете ремонтных работ, отражаемых в акте о приёме-передаче во владение и пользование жилых помещений, и их оплаты;

в период, определяемый соразмерно стоимости ремонта, указанной в смете.

После ремонта размер платы за пользование арендным жильём будет рассчитываться так: общая площадь 42,9 м² х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения).

Заявления о предоставлении арендного жилья необходимо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.