У тысяч жителей Слуцкого района в эти дни главная пора года – уборочная. «У калхозе врэмя быстра бяжыць: не паспеў пасеять, трэба ўбіраць», – говорит один из героев видео.

Посмотрите подборку с видеосъёмки Фёдора Корзуна, жителя деревни Лучники, который с 80-х годов ведёт хронику жизни села и Слуцкого района в целом. В этом сюжете он показывает, как идёт нынешняя жатва под Лучниками. На видео простые труженики во время своей повседневной работы.

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Хотя, конечно же, к ним приезжают руководители, вручают подарки и грамоты, благодарят: «Всем большое спасибо, низкий вам поклон». Это тоже есть на видео.