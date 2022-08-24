У нас тоже есть доктора, которые могут помочь. Люди не должны отчаиваться! Я хочу, чтобы они это услышали.

Хочу выразить огромную благодарность докторам с большой буквы и просто замечательным людям, с которыми я столкнулась. Поверьте мне, они есть в нашем городе, в Слуцкой ЦРБ.

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Именно такие — главный терапевт Слуцкого района, заведующий 2-го терапевтического отделения Николай Владимирович Лашкевич; врач-невролог Наталья Георгиевна Фурсевчи; невролог Татьяна Андреевна Прокопович; инструктор ЛФК Людмила Михайловна Давыдова.

Вы — прекрасные люди и замечательные мастера своего дела. Я искренне желаю Вам здравствовать, успешно работать и браво делать своё великое дело, благополучно жить и дарить всему миру здоровье.

Позвольте Вас поблагодарить за столь чуткое отношение, за профессиональную и качественную помощь в лечении.

С уважением от пациента Татьяны Ласько