Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (24 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней – в 14 абзацах.

Цены растут, белорусы всё равно удовлетворены жизнью

В Минобразования признали, что стоимость питания в детских садах и школах выросла. В новом учебном году нормы расходов увеличили на 9-13%.

Белорусы смогут покупать деловую древесину напрямую у лесхозов с 25 сентября. Это предусмотрено указом президента № 294.

Реклама

По итогам июля-2022 Беларусь, Россия и Казахстан лидируют в ЕАЭС по темпам инфляции. Подорожали продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, на третьей позиции тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другое топливо. В Беларуси инфляция по названным группам товаров и услуг составила соответственно 19,8%, 17,5%, 14,1%.

Отечественные фрукты в магазинах дороже польских потому, что сейчас у нас продаются только первые урожаи. Такую причину в эфире СТВ назвал Алексей Богданов, министр антимонопольного развития и торговли Беларуси. Ещё одна причина — демпинг. «А что касается поляков, то там всё понятно. У них такие дотации на сельское хозяйство… Конечно, демпинг есть. Но здесь опять же и конкуренция, и нашим производителям необходимо к этой цене подтягиваться. Потому что технологии развиваются очень быстро», — сказал Богданов.

Около 80% белорусов удовлетворены своей жизнью, сообщила БелТА со ссылкой на данные социологического исследования «Социальное мышление под санкционным режимом» от Аналитического центра EcooM.

Ковид и безопасность

С 24 августа в одной из могилёвских клиник вводится масочный режим. Скоро появятся и «красные зоны». В минских поликлиниках персонал готовят к росту числа больных с ковидом. В одной из них рассказали, что с 29 августа вводят масочный режим для всех пациентов.

17,8% белорусских компаний ничего не делают для обеспечения кибербезопасности. Такой результат получили в Hoster by по итогам опроса белорусского бизнеса. 66% компаний устанавливают антивирусы, 62,8% — делают резервное копирование данных. Наименее популярные меры — оценка рисков и угроз (9%) и регулярный аудит инфобезопасности (5,8%).

Следователи Минска создали криминалистическую видеотеку, по которой вычисляют «уже установлены более 1400 участников уличного террора», — сообщил Сергей Паско, начальник УСК по Минску. Только за последние полгода задержаны более 280 человек, из которых 238 уже предъявлены обвинения и они заключены под стражу. Ранее в СК сообщили, что с 9 августа 2020 года по 1 июля 2022 года в Беларуси возбудили более 11 тысяч уголовных дел по «протестным» делам.

КГБ завершил расследование по делу «Рабочага Руха». Десять человек обвиняются в измене государству. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Международная панорама

В Москве на ВДНХ в павильоне «Республика Беларусь» открылся магазин с сувенирами и одеждой от Александра Лукашенко. В магазине представлены майки, свитшоты, кепки и сумки с надписями — «Первый», «Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай».

Александр Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости. «Убеждён, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — говорится в сообщении. Лукашенко также пожелал украинцам «мирного неба», а ещё — «силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться Украине. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает принципиальную правовую и моральную позицию по вопросу принадлежности Крыма с 2014 года. «Возвращение Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути является требованием международного права. Защита территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины имеет решающее значение не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности», — заявил президент Турции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Боррель против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам и белорусам. Предлагает действовать выборочно.

Засуха в Европе стала самой сильной, по крайней мере, за последние 500 лет, заявили в Еврокомиссии. Уже сейчас очевидно, что засуха ударила по урожаю и энергетическому сектору.