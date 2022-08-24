Питание подорожает. Что ещё изменится в детсадах и школах с 1 сентября

В новом учебном году питание подорожает от 9% до 13%, сообщает БелТА. А в Минобразования рассказали, что ребёнок может отказаться от школьного питания без объяснения причин.

Про цены на питание детей

«Денежная норма расходов на питание в зависимости от типа учреждения образования и времени пребывания в нём увеличена от 9% до 13%. Например, в учреждениях дошкольного образования — на 10%, среднего образования — на 11%. Стоимость питания в день в обычных садах, к примеру, для детей 1-3 лет при пребывании в учреждении 10,5 часа составляет 3,2 рубля, в санаторных садах и группах для детей 3-7 лет с пребыванием 12-24 часа — 6,5 рубля», — рассказал Александр Кадлубай, заместитель министра образования.

Реклама

В стране более 6000 объектов общественного питания учреждений дошкольного, общего среднего образования. Они смогут накормить 1 миллион 85 тысяч ребят. А в садах будут питаться порядка 391 000 воспитанников.

Александр Кадлубай подчеркнул, что стоимость питания в школах, лицеях и гимназиях варьируется по денежным нормам и на территории радиоактивного загрязнения.

Про питание школьников в столовой

Школьник может отказаться от завтрака и обеда в столовой без объяснения причин, но родителям следует самим позаботиться о полезном и сбалансированном питании для своего ребёнка, сказал Александр Кадлубай.

Вопрос об отказе от школьного питания поднимается каждый год. «У нас нет никакого крепостного права и принудительной системы организации питания для подростков», — отметил замминистра.

Замминистра обратил внимание родителей на то, что питание в школе сбалансированно и полезно. Причём оно постоянно совершенствуется, чтобы дети ели не только полезную, но и вкусную, а также эстетически привлекательную еду.

«Надо обратить внимание родителей на то, что они готовы предложить взамен. Если они готовы самостоятельно организовать полноценное, здоровое питание для своих детей, я не думаю, что будут какие-то проблемы с администрацией», — сказал Александр Кадлубай и добавил, что никаких справок от педиатра предоставлять не нужно.