Несколько независимых друг от друга источников сообщили «Кур’еру», что епископа Евсевия (Тюхлова), который 30 мая возглавил Слуцкую епархию, могут перевести в Витебск.

Сейчас прихожане храмов Слуцка и Солигорска собирают подписи, чтобы владыку Евсевия оставили в епархии.

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«Владыка Евсевий своей жизнью, своим личным примером проповедует Евангелие. Человек необыкновенной искренности, честности и христианской доброты! Как же повезло Слуцкой епархии!» — пишет на странице епархии во «ВКонтакте» одна из прихожанок.

Напомним, что в 2017 году игумен Евсевий стал лауреатом премии «За духовное возрождение» за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, организацию деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма.

Причины, по которым Евсевия хотят перевести в другую епархию, неизвестны. Окончательное решение о назначении глав епархий принимает Синод РПЦ в Москве.