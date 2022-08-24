По информации «Кур’ера», в понедельник, 29 августа, в Слуцком городском Дворце молодёжи состоится педагогическая конференция. Традиционно на мероприятии представят молодых педагогов.

Напомним, что Слуцкий ГДК, где в прошлые годы проводили педконференцию, ремонтируют. Переделают как фасад здания, так и концертный зал.

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