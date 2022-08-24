В Стародорожском районе мужчина душил бухгалтера, которая помешала ему украсть мешок зерна

рассказали в Следственном комитете Беларуси. Подробности преступленияв Следственном комитете Беларуси.

Всё произошло 19 августа. В Стародорожском районе вечером местный 53-летний житель выпил и сел на велосипед. Он поехал на склад одного из сельхозпредприятий, где украл мешок зерна. Это увидела 61-летняя бухгалтер и попыталась воспрепятствовать хищению. Завязалась потасовка — мужчина попытался задушить женщину, требуя отдать украденное зерно.

На место происшествия вызвали милицию. Дома у подозреваемого провели обыск, мешок с зерном отыскали в стоге сена рядом с жилищем. Сейчас «душителя» будут судить за разбой. Именно по признакам этого преступления возбуждено уголовное дело.