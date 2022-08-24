С 25 по 28 августа Солигорск празднует День шахтёра и День города. Афишу опубликовал «Электронный Солигорск».
25 августа
Где: площадь Солигорской детской музыкальной школы искусств.
- 18.00. Концертная программа народного ансамбля «Колор-бенд» «Джаз и не только…».
26 августа
Где: площадь Солигорской детской музыкальной школы искусств.
- 18.00. Концертная программа народного оркестра народных инструментов «Скарбнiца».
27 августа
Где: Парк четырёх стихий.
- 11.00-18.00. Тематические локации организаций, предприятий и общественных объединений Солигорского района «Знай наших!».
- 11.00-14.00. Квест «Играй! Узнавай! Побеждай!».
- 11.00-18.00. Выставки и интерактивные площадки учреждений образования и культуры «С днём рождения, город открытых сердец!».
- 13.00-15.00. Фестиваль красок «Живи ярко!».
- 15.00-16.00. Концертная программа коллективов учреждений образования «Солигорск — город молодых!».
- 16.00-17.00. Концертная программа коллективов любительского творчества учреждений культуры «Цвети талантами, мой город!».
- 17.00-19.00. Танцевальная программа для жителей и гостей города «Музыка нас связала…».
Где: сквер ОАО «Беларуськалий».
15.00-17.00. Чествование лауреатов молодёжной премии и передовиков производства открытого акционерного общества «Беларуськалий» с участием эстрадно-симфонического оркестра им. Ю. Василевского.
Где: центральная площадь.
- 12.00-15.00. Концертная программа с участием поп-фолк группы «ВесЁлый балаган», школы восточного танца «Джава», творческого коллектива «Одуванчики», кавер-группы Trest Bend.
- 19.00. Концертная программа-чествование с участием арт-группы «Беларусы», Гюнеш и индивидуальных исполнителей Гомельской областной филармонии.
- Завершит программу праздничный фейерверк «Виват, Солигорск!».
28 августа
Где: улица Ленина.
09.00-15.00. Легкоатлетический забег «Шахтёр-трейл» и награждение победителей.
Где: улица Набережная (Скейт-парк).
- 16.00. Фестиваль уличных культур Soligorsk street.
Где: Парк четырёх стихий.
- 18.00-21.00. Танцевальная программа для жителей и гостей города «Танцующий город».
Все выходные будут работать объекты торговли и общественного питания, ремесленные ряды, аттракционы.