С 25 по 28 августа Солигорск празднует День шахтёра и День города. Афишу опубликовал «Электронный Солигорск».

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25 августа

Где: площадь Солигорской детской музыкальной школы искусств.

18.00. Концертная программа народного ансамбля «Колор-бенд» «Джаз и не только…».

26 августа

Где: площадь Солигорской детской музыкальной школы искусств.

18.00. Концертная программа народного оркестра народных инструментов «Скарбнiца».

27 августа

Где: Парк четырёх стихий.

11.00-18.00. Тематические локации организаций, предприятий и общественных объединений Солигорского района «Знай наших!».

Тематические локации организаций, предприятий и общественных объединений Солигорского района «Знай наших!». 11.00-14.00. Квест «Играй! Узнавай! Побеждай!».

Квест «Играй! Узнавай! Побеждай!». 11.00-18.00. Выставки и интерактивные площадки учреждений образования и культуры «С днём рождения, город открытых сердец!».

Выставки и интерактивные площадки учреждений образования и культуры «С днём рождения, город открытых сердец!». 13.00-15.00. Фестиваль красок «Живи ярко!».

Фестиваль красок «Живи ярко!». 15.00-16.00. Концертная программа коллективов учреждений образования «Солигорск — город молодых!».

Концертная программа коллективов учреждений образования «Солигорск — город молодых!». 16.00-17.00. Концертная программа коллективов любительского творчества учреждений культуры «Цвети талантами, мой город!».

Концертная программа коллективов любительского творчества учреждений культуры «Цвети талантами, мой город!». 17.00-19.00. Танцевальная программа для жителей и гостей города «Музыка нас связала…».

Где: сквер ОАО «Беларуськалий».

15.00-17.00. Чествование лауреатов молодёжной премии и передовиков производства открытого акционерного общества «Беларуськалий» с участием эстрадно-симфонического оркестра им. Ю. Василевского.

Где: центральная площадь.

12.00-15.00. Концертная программа с участием поп-фолк группы «ВесЁлый балаган», школы восточного танца «Джава», творческого коллектива «Одуванчики», кавер-группы Trest Bend.

Концертная программа с участием поп-фолк группы «ВесЁлый балаган», школы восточного танца «Джава», творческого коллектива «Одуванчики», кавер-группы Trest Bend. 19.00. Концертная программа-чествование с участием арт-группы «Беларусы», Гюнеш и индивидуальных исполнителей Гомельской областной филармонии.

Концертная программа-чествование с участием арт-группы «Беларусы», Гюнеш и индивидуальных исполнителей Гомельской областной филармонии. Завершит программу праздничный фейерверк «Виват, Солигорск!».

28 августа

Где: улица Ленина.

09.00-15.00. Легкоатлетический забег «Шахтёр-трейл» и награждение победителей.

Где: улица Набережная (Скейт-парк).

16.00. Фестиваль уличных культур Soligorsk street.

Где: Парк четырёх стихий.

18.00-21.00. Танцевальная программа для жителей и гостей города «Танцующий город».