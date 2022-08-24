Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 25 августа.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Ці проста выхоўваць дзіцё па-беларуску

Случчанка Аліна Нагорная — матуля маленькага Стэфана. Дзіцё зараз вучыцца размаўляць. Яго бацькі беларускамоўныя, таму і сам хлопчык расце беларускамоўным. Аліна расказала «Кур’еру», дзе шукае «развівашкі» і мульцікі, як Стэфан адчувае сябе ў рускамоўным асяроддзі.

Слуцкий КХП передают в доверительное управление агрокомбинату «Дзержинский». Что происходит на предприятии

Имущество ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» передадут в довери­тельное управление ОАО «Агро­комбинат «Дзер­жинский». Сейчас на слуцком пред­прия­тии проходит инвен­таризация, сооб­щили «Кур’еру» в секретариате агрокомбината.

«Ниндзя» наступает. Что известно о штамме

Новый подвид коронавируса «ниндзя» будет доминировать осенью 2022 года. Какие у него симптомы, насколько опасен этот штамм и как защищаться – все ответы в нашем обзоре. Вероятно, «ниндзя» уже циркулирует в Слуцке.

Новый статус Случчины — родина разведчиков

В середине августа на сайте kurjer.info в рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» опубликовал материал о советском разведчике Михаиле Мукасее, уроженце Случчины. После публикации с редакцией связался наш земляк Олег Пересятник, полковник в отставке и тоже разведчик. Он рассказал о себе и дополнил материал про Мукасея новой информацией.

Куда пойти после уроков

До сентября осталась неделя, и дети снова пойдут в школу. Обучение — важная часть жизни ребёнка, однако школьной программы недостаточно, чтобы раскрыть весь его потенциал. Как правило, школьник вместе с родителями выбирает секцию или кружок, который посещает после уроков. Чтобы помочь детям и родителям с выбором дополнительных занятий на этот учебный год, «Кур’ер» подготовил материал о секциях, кружках и образовательных курсах для детей в Слуцке.

Вясковае жыццё з першых вуснаў

Традыцыйныя паездкі «Кур’ера» па вёсках рэгіёна прыносяць новыя ўражанні і эмоцыі, а таксама новых сяброў газеты. Суразмоўцы расказваюць аб вясковым жыцці, мінулым і сучасным сваіх мястэчак, аб справах і планах.

Новое расписание движения городских автобусов

Действует с 1 сентября 2022 года