«Вы влезли в мой кошелёк!» В Слуцке покупатель вынес из «Копеечки» товар, продавец его догнала

В воскресенье молодой мужчина с ребёнком делал покупки в «Копеечке» в 12-м городке. Он захотел что-то то ли украсть, но не получилось, то ли страдает амнезией и забыл, что товар взял именно в этом магазине… В любом случае это заметила работница магазина.

Продавец спросила у него: «Вы в нашем магазине это взяли?». Он ответил: «Нет». Тогда она пошла и посмотрела по камерам. Оказалось, что он взял товар в этом магазине и вынес, не пробив на кассе.

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В итоге сотрудница магазина его догнала, отругала и пристыдила: «Если вы не оплатите, то я вызываю милицию! Вы влезли в мой кошелёк!». Мужчина оплатил то, что взял. Обошлось без милиции.

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