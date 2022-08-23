«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали Сергея Курова, бригадира каменщиков СУ-55.

В прошлом выпуске газеты (№32 от 11 августа) Сергей в интервью «Кур’еру» рассказал о своей работе, о её плюсах и минусах, а также дал советы молодым, которые выбирают строительную профессию.

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