«Я залез на сайт Белстата и перепроверил». О чём читатели рассказали «Кур’еру»

У интересов случчан при обращениях в редакцию как всегда большой спектр – от вопросов благоустройства до тревоги за Украину.

Отметим, что на этой неделе было не менее десятка обращений в редакцию, которые не попали в этот обзор, так как стали поводом для отдельных публикаций. О них мы уже рассказали на нашем сайте kurjer.info или напишем в ближайшие дни.

Очень внимательны к цифрам

Читатель нашего сайта kurjer.info, живущий в Минске высказал сомнение, правильно ли у нас указаны цифры в новости «Сколько белорусов зарабатывают 700-1100 рублей, а у скольких зарплаты ниже или выше этой суммы».

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«Вы написали, что в Беларуси насчитывается 2,47 млн работников, но я сколько помню, что в Беларуси ещё в советские времена было около 5 миллионов. Сейчас немного меньше, но никак не два с половиной миллиона. Я залез на сайт Белстата и перепроверил», – пояснил он.

Что ж, читатель прав, однако в новости указана корректная цифра – 2,47 млн, но это число работников без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности. Об этом мы специально для нашего читателя дополнительно пояснили в новости.

Блоки на улице Чехова

Случчанин Сергей позвонил в редакцию «Кур’ера», чтобы обратить внимание на организацию движения транспорта в микрорайоне «Чехова». «Есть улица Чехова, а проезд через частный сектор перекрыт (с правой стороны остается 11-я школа). Там нет ни пешеходной зоны, ничего. Примитивно кинули блоки поперёк улицы, они лежат ни один год. Разговаривал с сотрудниками ГАИ. Сказали, что это решение исполкома. Как каком основании перекрыли?» — задаётся вопросом случчанин. Сергей не сказал, является ли он сам автомобилистом и жителем той части улицы Чехова.

Где сдать яблоки

В директ нашей страницы в Инстаграм семья Карташевичей поблагодарила редакцию за публикацию «У жителей деревень Слуцкого района принимает яблоки Копыльское райпо (цена и как сдать)»: «Спасибо. Очень актуально, никто не знает и не подаёт заявки, а яблоки опадают и гниют. А так ребёнку на игрушки».

Ворота

Ещё одна благодарность в ВК пришла от Андрея, молодого человека с улицы Зелёной: «Не успели вы на сайте написать, что из-за крюков на воротах на нашей новой спортивной площадке лопаются мячи, как тут же ворота забрали, починили и поставили назад. Спасибо газете «Кур’ер» и спасибо тому, кто поправил – ЖЭУ-5 тоже большие молодцы!»

Тревога за Украину

Случчанин Михаил Тарасевич (он, кстати, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС) в своём письме «Не дать повториться второму Чернобылю» высказал свою тревогу по поводу ситуации, которая развивается вокруг Запорожской АЭС. В другом своём письме, также связанном с его мыслями о происходящем в Украине, он рассказал о Валерии, «белорусском украинце», который в 2014 году приехал в Слуцк и сейчас работает таксистом. «Однажды звоню на Львовщину родным, а родной дядя говорит мне: «Ты ворог!» Что я сделал Украине, что здесь, в Беларуси, я стал ворогом?» — приводит Михаил Тарасевич слова Валерия. Предшествовал ли разговору Валерия и дядей какой-то идеологический спор, автор письма не указывает.

Столбы через реку

Случчанин Денис Юрченко написал в редакцию «Кур’ера» через Facebook и прислал фото: «Между деревнями Михейки и Прощицы не первый год в Случи лежат столбы от ЛЭП. Раньше на этом месте всегда купались».

Сельская дорога

Евгений Николаевич во время визита в редакцию рассказал о плохом состоянии дороги на улице Мирной в Селищах. «Дорога вся в ямах, даже на велосипеде сложно проехать. Как стиральная доска. В прошлом году улицу грейдировали дорогу часто. А в этом году последний раз только в марте. Давал заявку – три недели прошло, пока ничего. Надеюсь скоро сделают, ведь впереди уже осень, дожди, вообще не сможем проехать», — рассказал Евгений Николаевич.

Грузинский тур

«Здравствуйте. Мы сейчас в Грузии и столкнулись с проблемами так же, как герои вашего сюжета. Всё не так печально, но всё же. Можно узнать, какая именно турфирма в Минске организовывала тур? Спасибо», — написала в редакцию читательница Елена.