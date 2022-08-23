«Планов нет. Плывём по течению». Как выживает малый бизнес Слуцка во время санкций

Санкции — это далеко не единственное, что «мешает жить» предпринимателям, влияет на ассортимент и цены. Сюда же можно отнести новые правила торговли, новые налоги, конкуренцию со стороны «азиатских» магазинов и снижение покупательной способности.

Предпринима­тели, работа­ющие на Слуц­ком рынке, рассказали «Кур’еру», как они вы­живают в сегодняшней реальности. Все опрошенные просили не указывать их фамилии.

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Галина, торгует женской одеждой

«Обычно в августе у нас много людей закупалось к школе, а сейчас — очень мало, — говорит Галина. — Покупателей пе­ре­манили «азиатские» магазины. Рынок пустой, люди не ходят. Только в выходные дни приезжают за покупками сельчане».

Но и они «не делают погоды». Галина расска­зывает, что в прошлые выходные сработала «в ноль». У многих такая же ситуация. Есть проблемы и с ассортиментом.

«Мы сейчас, считай, остатками торгуем, — говорит Галина. — О закупках за границей лучше и не спрашивайте».

Елена, продаёт одежду

По подсчётам Елены, поку­пательная способность снизилась примерно вдвое. Бывает, что закрывает рабочую неделю «в ноль».

«Товар закупаю через транспортные компании. Ассортимент есть, но ценник у поставщиков поднялся в два раза из-за изменения курсов. Соответственно, у меня цена тоже изменилась, хотя свой заработок я снизила тоже в два раза», — говорит Елена.

Пенсионерка, работающая ИП, торгует обувью

«Выходной день стал хуже прежнего будня по количеству людей, — говорит ещё одна собеседница. — На рынок ведь кто приходит? Учащиеся, простые рабочие, пенсионеры. Что можно взять с этих людей? Допустим, тапки стоили 15 рублей, сейчас 25 — и кто их возьмёт?».

Что касается закупок, то, по словам собеседницы, товар у российских поставщиков есть, но документов нет. Ипэшники подставля­ются «под статью», если возьмут такой товар. А если закупаться в Минске по безналу, цена товара увеличи­вается так, что в Слуцке его не продать.

«Связи с поставщи­ками нарушились ещё во время пандемии. Сейчас из Украины прекратились поставки, а мы у них многое закупали, — говорит предпринимательница. — Соответственно, наш ассортимент поменялся».

Озвучила она и другие проблемы ИП, не связанные с санкциями. Например, пенсии.

«Почему добавляют пенсии всем, кроме тех, кто был ИП? Почему при начислении пенсии считается, что мы работаем по сокращённому рабочему дню — на 0,5 ставки? — возмущается собеседница. — Да, мы до двух часов на рынке, а время, когда мы ездим за товаром, убираем, ведём бухгалтерию? Это всё входит в рабочее время».

Анжела продаёт парфюмерию, косметику и товары для гигиены

Анжела говорит, что перебои с постав­ками есть. «Сейчас нет красок для волос, станков для бритья, гелей для душа, сухих антиперспирантов, — перечисляет она. — Всё это либо подорожало так, что я просто не беру, либо пропало. Украинские краски «ушли». Распродаю остатки. Планов нет. Плывём по течению. Если не будет товаров, пойду искать работу в госсекторе».

В тему. Что говорит крупный бизнес о замещении ассортимента

О замещении товаров, которые ушли из Беларуси, рассказывал в интервью Office Life Виктор Ромук, директор сети «Остров чистоты и вкуса».

Он сказал, что замещать импорт помогают такие отечественные производители, как «Бархим», фабрика «Ромакс», «БелЭсма», «ДЭНСИБЕЛ», «Кампари» и другие компании. Они производят продукцию «аналогичного качества по ценам гораздо ниже иностранных брендов».

Ситуацию с ассортиментом в сегменте средств гигиены можно назвать стабильной, считает руководитель «Острова чистоты». Сократилось предложение в катего­рии подгузников для взрослых, однако сегодня такую продукцию поставляют производители из Беларуси и России. Также российский бизнес закрыл пробелы в ассортименте товаров для детей.

А вот в нише косметики белорусские производители готовы закрыть все категории, которые освободили иностранные компании. Уже сейчас белорусская косметика высокого качества и лидирует на внутреннем рынке.

По словам Ромука, безальтернативной остаётся ниша бритвенных систем и сменных кассет к ним. Замену этой продукции в случае дефицита будут искать на азиатском рынке.