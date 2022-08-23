Игорь Орестович Должонок родился в Слуцке в 1976 году. Учился в Докшицкой средней школе. Профессиональное музыкальное образование получил в Могилёвском училище культуры имени Крупской.

Отец Игоря Должонка — Орест Васильевич — был руководителем Козловичского народного хора. Сын пошёл по его стопам и связал свою жизнь с культурой и музыкой. С 1996 года Игорь Должонок работал в Слуцком городском Доме культуры, потом во Дворце молодёжи, в Молодёжном центре и, наконец, в 1999 году окончательно «осел» в ГДК.

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В главном культурном учреждении города Игорь Должонок работал специалистом по записи и компьютерным фонограммам, был аранжировщиком и композитором, аккомпаниатором, руководил вокальной группой для подростков. И вообще вносил очень важный вклад в культурную жизнь Слуцка.

«Его заслуженно можно назвать ценным специалистом. Равных ему в нашем районе просто нет», — сказала про Игоря Орестовича Людмила Мазникова, директор Слуцкого городского Дома культуры.

«Он был весёлым, очень добрым, — вспоминает о руководителе один из бывших воспитанников Илья Хрипачёв. — Никогда не кричал, занятия у него всегда проходили на позитиве, весело и легко. Был спокойным хорошим человеком. Очень уважительно относился к своим ученикам. Жаль, что он так рано ушёл».

«Он был достойным профессионалом, — говорит коллега Игоря Должонка Андрей Шуманский. — Хорошим пианистом. Работал и как студийный, сессионный музыкант. Добрый человек и очень скромный».

Игорь Должонок умер 19 августа в возрасте 45 лет. У него остались жена и двое сыновей.