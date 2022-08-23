«Кур’ер» посмотрел последний отчёт Белстата, в котором указана численность работников в Слуцком районе по размерам начисленной зарплаты.

Сразу оговорим, что всего в Слуцком районе 23 017 работников. В это количество не входят случчане, которые трудятся в микроорганизациях и малых организациях без ведомственной подчинённости.

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Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы по итогам мая 2022 года:

до 200 рублей зарабатывают 58 человек;

от 200,1 до 500 — 1 173;

от 500,1 до 800 — 5 393;

от 800,1 до 1100 — 5 180;

от 1100,1 до 1500 — 5 417;

от 1500,1 до 2000 — 3 543;

от 2000,1 до 3000 — 1787;

от 3000,1 до 3500 — 421;

от 5000,1 до 10 000 — 45.

В группу работников, которые получают среднюю зарплату от 7000 до 10 000 рублей, попали 6 человек.

Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

РАНЕЕ. Сколько белорусов зарабатывают 700-1100 рублей, а у скольких зарплаты ниже или выше этой суммы (полная раскладка по категориям).