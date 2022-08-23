С конца июля и до 1 сентября в Беларуси людям, у которых есть хотя бы одна квартира, рассылают извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога. Многие жители Слуцка уже получили это письмо.

Если вы всё пропустили, напоминаем, что в стране ввели налог на квартиру. Даже если она у вас одна.

налог на квартиру. Даже если она у вас одна. Сколько должны заплатить жители Слуцка и в какие сроки, читайте по этой ссылке .

. Где искать извещение, кроме почтового ящика, и как заплатить быстро и без очереди, читайте по этой ссылке.

Если вам пришло извещение и вам интересно, почему там указана такая сумма, или есть ещё какие-то вопросы, вы можете обратиться в налоговый орган по месту, где находится ваша недвижимость или участок. Если ваше имущество располагается в Слуцком районе, значит, обращайтесь в инспекцию МНС по Слуцкому району.

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Адрес инспекции: Слуцк, улица Лацкова, дом 2.

Телефоны для консультаций по налогам на землю и недвижимость

Заместитель начальника отдела Капариха Виктория Валерьевна — 2 50 01

Главный государственный налоговый инспектор Шилович Татьяна

Фёдоровна — 2 50 01

Фёдоровна — Главный государственный налоговый инспектор Попов Олег Анатольевич — 9 76 46

Главный государственный налоговый инспектор Рауба Елена Николаевна — 9 75 84

Ведущий референт Картель Дарья Александровна — 9 75 84

Референт Жуковская Анна Владимировна — 9 76 46

Вот здесь вы можете посмотреть видео про налог на квартиру: