Белгидромет предупредил об азиатской жаре. Она может продержаться до конца августа

Конец лета будет жарким. По прогнозу синоптиков, на неделе с 22 августа в Беларуси столбик термометра поднимется до +35.

В Белгидромете пояснили, что сейчас обширный антициклон, который раскинулся над европейской территорией России, блокирует продвижение атлантических циклонов, способных принести в Европу прохладу и дожди.

Уже во вторник, например, в Слуцке температура может достигать +31.

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К концу рабочей недели днём в разных районах страны прогнозируют от +29 °С до +34 °С, в отдельных районах страны прогнозируют до +35 °С.