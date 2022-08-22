Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (22 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней. В обзор попало 21 сообщение.

В Беларуси

Почти 70% бизнесов вводили «удалёнку» во время пандемии.

Сейчас дистанционную работу сохраняют в каждой десятой компании.

Половина предприятий практикует «удалёнку» для части штата.

36% бизнесов вернулись к работе в офисах всем коллективом.

Большинство опрошенных считают, что им подходит комбинированный график: часть дней трудиться на рабочем месте, часть — из дома.

В школах введут бесплатный факультатив по психологической самопомощи. Он ориентирован на учеников 8—11-х классов. Занятия по данному курсу можно посещать по желанию. На уроках ребята научатся справляться со стрессом, устанавливать личные границы и подтянут навыки коммуникации.

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В Минске открывают дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Новая волна коронавируса в Беларуси ожидается в сентябре. Только за последние 7 дней 15 тыс. человек во всем мире погибли от COVID-19.

Мобильные операторы Беларуси опубликовали финансовые отчёты за первое полугодие 2022 года:

МТС (Беларусь) получил выручку в размере 685 млн рублей (+7,7% год к году);

А1 получил 611 млн рублей выручки (+4,7% год к году);

Выручка life:) составила 69,1 млн рублей (-8% к первому полугодию 2021 года).

Эксперты Евразийского банка развития пояснили, почему в июле ВВП Беларуси рекордно упал: проблемы с уборкой урожая, тревожные новости из ИТ и падение в ключевых отраслях.

Александр Лукашенко признался, что в 90-х включал печатный станок. Такое распоряжение он отдал тогдашнему председателю Нацбанка Петру Прокоповичу, «никому об этом ничего не говоря». По его словам, деньги отдавали на аграрные проекты. С начала независимости Беларуси состоялось три деноминации. Без них один доллар сейчас стоил бы около 256 млн рублей.

Белорус Никита Бодяковский выиграл престижный турнир по покеру Super High Roller и получил почти 2 млн евро призовых. Занявший второе место американец получил 1 286 490 евро. Турнир длился три дня. Никита Бодяковский уже второй раз в карьере добился титула чемпиона этого турнира (в 2018 году). Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс:

при выигрыше из полученной в итоге суммы следует вычесть сумму вступительного взноса;

источником средств взноса могут быть инвесторы, и игроку достаётся часть призовых.

на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».

Постпред Беларуси встретился с генсеком ООН и заявил о «неприемлемости» доклада ICAO по рейсу Ryanair. Заявил, что выводы в докладе «политически ангажированы».

Беларусь хочет выйти из международного договора по подаче жалоб в ООН о нарушении прав человека. Она участвует в нём с 1992 года. Соответствующая информация размещена на сайте Палаты представителей. Сам протокол был принят в 1966 году. В договоре — 35 подписавших сторон и 116 государств-участников.

Зарубежье

Во Львове 18 августа прошли встречи президентов Украины, Турции и генсека ООН. Обсуждали возможную встречу Зеленского с Путиным, демилитаризацию Запорожской АЭС, поставки зерна и мирное урегулирование. Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Владимиром Путиным: они, по его словам, станут возможными только после вывода российских войск с украинских территорий.

В Украине опасаются ракетных ударов на День независимости и усиливают меры безопасности. 23 августа в стране отмечается и День национального флага, а 24 августа Украина отметит свой главный праздник — День независимости.

На фоне боевых действий на территории Украины, в Крыму за минувшие несколько дней срабатывали системы ПВО, были атакованы несколько российских военных объектов на территории полуострова, в том числе атаке беспилотника 20 августа подвергся штаб Черноморского флота (без серьёзных последствий). Тысячи туристов спешно покидали Крым, беспокоясь за свою безопасность. В целом же за сезон туристический поток в Крым упал вдвое.

Жители России в июне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объём валюты. Россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 миллиарда рублей. В долларовом выражении (при среднем курсе 57,2 российских рубля за доллар) это $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за всё время публикации такой статистики ЦБ.

Вечером 20 августа в Московской области взорвался автомобиль, в котором находилась 29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она погибла на месте. Дугина возвращалась с «семейного фестиваля» «Традиция». Судя по расписанию, Александр Дугин выступал там с лекцией «Традиция и история». Дарья Дугина работала пресс-секретарём отца и «заведовала всеми его делами». Дугина также была политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое основал её отец. Она писала о политике для прокремлевских RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова, а также участвовала в политических ток-шоу российских государственных телеканалов. Дугина активно поддерживала российское вторжение в Украину и была одним из авторов готовящейся к выходу «Книги Z».

Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «евразийства», создания сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками.

Член Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков публично отрёкся от своей старшей дочери Дианы, которая выступила с антивоенной позицией в интервью «Медузе». «Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — написал сенатор в телеграм-канале. Исаков также добавил, что не воспитывает Диану с трёх лет.

В России впервые с марта зарегистрировали более 40 тысяч случаев ковида за сутки.

Президент Индонезии заявил о планах Путина приехать на саммит G20 в ноябре.

Вооружённые силы Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России, сообщается в пресс-релизе на сайте Минобороны КНР. Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 30 августа по 5 сентября. В них будут принимать участие военные из Беларуси, Индии, Таджикистана, Китая, Монголии и других стран.

Двое граждан России и украинец были задержаны в Албании при попытке проникнуть на военный завод в городе Грамши и сделать фотографии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны. Задержанные сообщили на допросе, что они блогеры, которые публикуют фотографии и видео бывших военных баз СССР.

Samsung понизила прогноз производства смартфонов до 260 млн штук, а не 300 млн, как планировалось ранее.

Что подорожает