В субботу, 20 августа, в Слуцке на городском стадионе прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей «Быстрее. Выше. Сильнее».

Участники соревновались в пяти дисциплинах:

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  • бег 100 метров;
  • подтягивание на турнике;
  • прыжки на скакалке за 1 минуту;
  • отжимания от пола за 1 минуту;
  • планка.

Возрастные категории:

  • 6-8 лет;
  • 9-11 лет;
  • 12-14 лет;
  • 15-17 лет.

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов.

Организатор соревнований — Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф». Помощь в проведении оказали: «Чикен Брикен», «Хочу Суши», магазин одежды «Образ», а также Виталий Мариненко, Владимир Девятков и Артём Павлов.

Смотрите видео и подборку фотографий о том, как прошло мероприятие.

Видео: Глеб Рулёв

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео
Фотографии: Глеб Рулёв

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео