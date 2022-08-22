В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В субботу, 20 августа, в Слуцке на городском стадионе прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей «Быстрее. Выше. Сильнее».
Участники соревновались в пяти дисциплинах:
- бег 100 метров;
- подтягивание на турнике;
- прыжки на скакалке за 1 минуту;
- отжимания от пола за 1 минуту;
- планка.
Возрастные категории:
- 6-8 лет;
- 9-11 лет;
- 12-14 лет;
- 15-17 лет.
В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов.
Организатор соревнований — Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф». Помощь в проведении оказали: «Чикен Брикен», «Хочу Суши», магазин одежды «Образ», а также Виталий Мариненко, Владимир Девятков и Артём Павлов.
Смотрите видео и подборку фотографий о том, как прошло мероприятие.
Видео: Глеб Рулёв