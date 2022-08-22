В Слуцке прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей. Фото и видео

В субботу, 20 августа, в Слуцке на городском стадионе прошли открытые соревнования по функциональному многоборью среди детей «Быстрее. Выше. Сильнее».

Участники соревновались в пяти дисциплинах:

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бег 100 метров;

подтягивание на турнике;

прыжки на скакалке за 1 минуту;

отжимания от пола за 1 минуту;

планка.

Возрастные категории:

6-8 лет;

9-11 лет;

12-14 лет;

15-17 лет.

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов.

Организатор соревнований — Павел Гончаренко, тренер спортивного клуба «Триумф». Помощь в проведении оказали: «Чикен Брикен», «Хочу Суши», магазин одежды «Образ», а также Виталий Мариненко, Владимир Девятков и Артём Павлов.

Смотрите видео и подборку фотографий о том, как прошло мероприятие.

Видео: Глеб Рулёв