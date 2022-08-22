Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в середине августа).

2002 год

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Присяга в жд-бригаде

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Во время уличного опроса. Справа за кадром Варваринская часовня. Пейзажа на заднем плане уже нет. Снесён пивной ларёк, как старая городская баня (её тоже не видно за деревьями). Деревья вырублены и открыт вид на ГДК
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Покупки к школе-2002
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Победитель одного из конкурсов газеты «Кур’ер». Тогда видеокассеты были отличным подарком. Фото: Алесь Достанко

2012 год

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Уличная торговля возле «Крыніцы». Фото: Алесь Достанко
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
15 августа. Открытие магазина «Евроопт» вызвало небывалый ажиотаж среди случчан. Фото: Алесь Достанко

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
18 августа. Болельщики радуются голу, забитому ФК «Слуцк» в ворота пинской «Волны». Матч завершился со счётом 1:1 и собрал порядка 900 зрителей. Фото: Алесь Достанко

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Праздник микрорайона «Сахарный»

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
11 августа. Ревизоры автобусов городских маршрутов на пешеходном переходе. После рабочей поездки на одном автобусе они следуют к другой остановке, чтобы сесть на следующий. Фото: Алесь Достанко
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
В слуцких автобусах появились два парня-кондуктора. Павел Ахрамович и Дмитрий Теребило родом из Старых Дорог и прибыли в Слуцкий автопарк по распределению.
Присяга и праздник микрорайона «Сахарный». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Строительство в микрорайоне «Чехова». Тогда большая часть поля была голой, и некоторые скептики не верили, что всё будет застроено по плану

 