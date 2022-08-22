Дорогие читатели, в нашем регионе есть много людей, которые предпочитают получать информационную картину региона из газет. Но не все имеют финансовую возможность подписаться на газету «Кур’ер». И вы можете им в этом помочь, приняв участие в благотворительной акции «Подпиши другого».

Как поучаствовать в благотворительной акции?

Всё просто. Подписать на газету того, кто нуждается в этом или кому хочется сделать приятное. Например, своих бабушек/дедушек, дружелюбную соседку-пенсионерку, врача, который вам помог, предприятие/учреждение, которое желаете поблагодарить.

Где можно подписать?

• В отделениях почтовой связи «Белпочта».

• Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).

• Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.

• При помощи платёжно-справочных терминалов.

• В редакции газеты по адресу: г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).

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Подписной индекс: 64066

Какая выгода для вас?

Если вы читатель и подписали другого:

подарим вам карту подписчика, которая даёт возможность получать скидки у наших партнёров и экономить ваши деньги;

вручим фирменные подарки;

при вашем желании расскажем о вас в заметке в газете и публично поблагодарим за ваше доброе дело.

А если вы ещё и наш рекламодатель, то у вас ещё будет возможность прорекламировать свой товар или услугу в нашей газете, на сайте и соцсетях.