Дорогие читатели, в нашем регионе есть много людей, которые предпочитают получать информационную картину региона из газет. Но не все имеют финансовую возможность подписаться на газету «Кур’ер». И вы можете им в этом помочь, приняв участие в благотворительной акции «Подпиши другого».
Как поучаствовать в благотворительной акции?
Всё просто. Подписать на газету того, кто нуждается в этом или кому хочется сделать приятное. Например, своих бабушек/дедушек, дружелюбную соседку-пенсионерку, врача, который вам помог, предприятие/учреждение, которое желаете поблагодарить.
Где можно подписать?
• В отделениях почтовой связи «Белпочта».
• Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).
• Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.
• При помощи платёжно-справочных терминалов.
• В редакции газеты по адресу: г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).
Подписной индекс: 64066
Какая выгода для вас?
Если вы читатель и подписали другого:
- подарим вам карту подписчика, которая даёт возможность получать скидки у наших партнёров и экономить ваши деньги;
- вручим фирменные подарки;
- при вашем желании расскажем о вас в заметке в газете и публично поблагодарим за ваше доброе дело.
А если вы ещё и наш рекламодатель, то у вас ещё будет возможность прорекламировать свой товар или услугу в нашей газете, на сайте и соцсетях.
Есть вопросы — звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).