Житель Слуцка заметил, что у пандуса на входе в административное здание ЖКХ нет поручня

Вход в головной офис КУП «Слуцкое ЖКХ» оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются в инвалидных колясках. Но у пандуса отсутствует поручень, за который они бы держались.

Как вариант, подниматься с разгона, т.е. экстремальным способом. Кто рискнёт, я не знаю. Обустроенный пандус применим для электрифицированных инвалидных колясок.

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