«Тоже чуть пешехода не сбил». Комментарии читателей «Кур’ера» про новый светофор в Слуцке

На днях случчанин Иван Байраш описал для читателей «Кур’ера» проблему с новым светофором возле Молодёжного центра. На публикацию откликнулись и другие водители Слуцка. Двое из них даже поспорили о том, как можно разрешить эту ситуацию.

Что описал Иван Байраш (вкратце)

На новом светофоре на перекрёстке возле «Молодёжки» зелёный для пешеходов включается не вместе с зелёным для попутного потока машин, а позже. То есть, когда машины уже вовсю поворачивают направо и едут через переход, неожиданно для водителей на этот переход выходят люди. Это, по словам случчанина, создаёт аварийную ситуацию. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии слуцких водителей

Гном Лесной: «Полностью согласен».

Alexandr: «Тоже из-за этого светофора чуть пешехода не сбил».

Dz.: «Тут всё как всегда. Ещё года два назад это было в Минске. Идея понятная. Но понять, что работает она плохо, — дело сложное. Значит, идея вроде простая: пропускается первая партия авто, стоявших на красный, 3-5 машин поехали, а потом идут пешеходы. Остальные авто доезжают на этот перекрёсток, и вроде как потоки разошлись сами.

Но на деле получается так, что поток авто разгоняется и в какой-то момент люди начинают идти. Ведь авто нынче очень много, и поток просто нескончаемый. Наивно полагать, что за эти секунды он может иссякнуть.

Как по мне, так [нужно] дать перейти тем, кто стоял, а вечно опаздывающих, бегущих на остановку по диагонали отсекать коротким временем на переход. Тем более в Слуцке. Не понимаю, куда там вообще спешить можно. На 3 минуты раньше выйди — и проблемы нет.

Тем более что пешеходы у нас — как стадо овец. Один дёрнулся — все побежали. Потому как все в себе и смартфонах. Я ж на зелёный иду. И [безразлично], что 1,5-2 тонны на скорости даже 40-50 км/ч невозможно остановить мгновенно. Вообще, люди живут в целом в позиции «я ж прав, остальное меня не волнует». Даже скорее «я считаю, что я прав, и на остальных насрать».

Вот такая вот ситуация. А тут пешеходный, который включается неожиданно для водителя. Конечно, всё как обычно. Проще повесить секцию типа «пешеходы, внимание» и всю ответственность взвалить на водителя, который должен выбрать сам скорость движения. Но это вот перекладывание ответственности до добра не доводит».

Гром Пузико: «Никто не мешал дорожникам сделать всё по СТБ 1300 и повесить дополнительную секцию с бело-лунным сигналом, указывающим водителям, что в данный момент пешеходы на Социалистической пересекают проезжую часть».

Dz. (в ответ Грому Пузико): «И как это изменит ситуацию? Это перекладывание с больной головы на здоровую».

Гром Пузико (в ответ Dz.): «Адекватные водители знают сигналы светофоров. В Минске никто не жалуется на то, что пешеходы могут начать переходить дорогу в то время, пока водителям всё ещё горит разрешающий сигнал. Видишь, что загорелась дополнительная секция, — будь осторожен. Кто виновен, что у нас ездят по каким-то своим выдуманным правилам».

Dz. (в ответ Грому Пузико): «Вообще, во-первых, пока все привыкнут к этой задумке — многие тупят, не понимают, почему пешеходы не идут. Потом поток разгоняется, и в этот момент включают секцию и пешеходный. Пешеходам похрену на поток зачастую, зелёный дали — я пошёл. Водитель тоже не может встать мгновенно. Вот и конфликты.

При чём тут ездят по выдуманным правилам? Надо чуть дальше носа смотреть».

Гром Пузико (в ответ Dz.): «Водитель на какой скорости, по вашему мнению, заходит в 90-градусный поворот, чтобы не суметь остановиться перед пешеходом, которому загорелся зелёный, при условии что водителя ещё и дополнительная секция оповестит? Без разделения потоков при стандартной схеме светофорного регулирования никого не смущает, что при повороте направо вы всегда пересекаетесь с пешеходным потоком. Но как только сделали схему с разделением, всем стало некомфортно. При повороте направо всегда смотрите на пешеходов — и будет вам счастье. По-моему, все водители на этом перекрёстке уже поняли, что как только стрелка на 14 Партизан потухла, то через «Социалку» пошли пешеходы. Какая-то проблема из ничего».

Dz. (в ответ Грому Пузико): «Дорожное движение должно быть организовано интуитивно понятно, а не вот эти все приколы со светофорами, полосой, которая многими как две воспринимается и водителю нужно рассчитать размер полосы на ходу и т.д. И в поворот каждый входит на разной скорости, как и подъезжает к нему. И эта скорость недостаточно низкая, чтобы успеть тормознуть, иначе не было бы всех этих наездов на пешеходов. Бело-лунная секция загорается мгновенно. Как и зелёный для пешеходов. Считайте, что вам без моргания и жёлтого включали бы красный сразу. Ну а что. Красный же включили, оповестили, в чём проблема остановиться? А вы ещё и апеллируете понятием «привыкли». Одни привыкли, вторые не привыкли, третьи такой светофор видят первый раз. И что дальше?»