Михаил Петрович Дереча родился в деревне Варковичи Слуцкого района 22 октября 1948 года. Окончил 9 классов Серяжской школы и поступил в Ивановский радиотехнический техникум (в России).

Трудовой путь

Окончив техникум с красным дипломом в 1969 году, стал работать на Слуцком эксплуатационно-техническом узле связи (ЭТУС). Начал с должности электромеханика, затем работал инженером в лаборатории, начальником производственной лаборатории. Заочно в 1977 году окончил Всесоюзный заочный электротехнический институт связи. С 1976 по 1987 год работал главным инженером ЭТУС.

Реклама

В 1994 году Михаил Петрович стал начальником Слуцкого РУЭС и работал в этой должности до 2011 года.

В 1987 году был награждён знаком «Почётный радист СССР». В 1997 году получил звание «Мастер связи» Республики Беларусь за многолетний и добросовестный труд в отрасли связи.

Добрые слова

Вне работы Михаил Петрович увлекался пчеловодством и садоводством. Пасеку и сад он держал в родной деревне Варковичи.

«Он был очень скромным, обаятельным и добрым, — рассказала «Кур’еру» Вера Петровна, вдова Михаила Петровича. — Исключительно хорошим семьянином. Очень любил внуков, гордился ими. Одна наша внучка окончила юридический, другая поступила в медицинский, причём была в лидерах в списке поступивших».

Вот что пишет о Михаиле Петровиче главный редактор «Кур’ера» Сергей Станкевич:

«Шкада, вельмі шкада, што нас пакідаюць такія людзі. З Міхаілам Пятровічам нярэдка даводзілася сутыкацца па працоўных пытаннях. Заўсёды заставалася самае добрае ўражанне ад той павагі, з якой ён выслухоўваў цябе, ад яго аргументаў пры прыняцці рашэнняў, ад яго падказак і парадаў. З ім прыемна было абмяркоўваць і жыццёвыя сітуацыі, можна было без праблем падзяліцца сваімі навінамі. Наогул на такіх людзях, на іх адданасці справе, якой яны бездакорна займаліся, трымалася ў свае часы, здаецца, уся савецкая і постсавецкая эканоміка нашай Беларусі. Няхай яму лёгка і добра будзе ў другім сусвеце».

Михаила Петровича не стало в четверг, 18 августа, в возрасте 73 года. У него остались супруга, сын, дочь, внучки и 12-летний внук Даниил. Прощание состоялось 19 августа в ритуальном зале Дома быта.