Что за девушка гуляла по Слуцку с крыльями ангела на спине. Я узнала

В четверг, 18 августа, в «Слуцкой телеге» «Кур’ер» опубликовал фотографию, как возле универмага «Слуцк» куда-то шла девушка с большими ангельскими крыльями за спиной. Как оказалось, она не шла на какую-то фотосессию или на какое-то костюмированное представление.

Это просто семья гуляла в районе универмага. Мама девочки сказала, что особого случая или праздника у них нет, они просто дарят людям хорошее настроение.

Я заметила, что люди и вправду шли, оборачивались, улыбались. Были даже те, кто фотографировался с девочкой.

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Хочется сказать: большое спасибо маме, что она такая есть и что у неё такая дочка, которая среди нашей обыденности и проблем как островок позитива.

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