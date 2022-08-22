Главные новшества для школ и учеников. Собрали в одной публикации и рассказали о них коротко

Новый 2022/2023 учебный год принесёт немало изменений в школах Беларуси. «Кур’ер» собрал 8 главных новшеств.



Вот что изменится с 1 сентября 2022-го в школах.

1. Обязательные 11 классов

В Беларуси с 1 сентября 2022 года начинает действовать норма об обязательном общем среднем образовании. То есть после 9 классов нельзя остаться только с аттестатом о базовом образовании на руках. Ребятам надо или учиться в 10-11-х классах, или поступать в колледжи, осваивая сразу профессию.

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2. Что будет с централизованным экзаменом

Тех, кто с 1 сентября 2022 года начинает обучение в 11-м классе, весной 2023 года ждёт централизованный экзамен. Он пройдёт впервые. После компьютерной проверки заданий отметку за экзамен переведут в десятибаллку, но в аттестате пометят и результат по 100-балльной шкале. Это будет два экзамена: русский или белорусский

язык на выбор и математика. Других экзаменов в одиннадцатом классе не будет.

3. Школьная форма и отличительный элемент

Это новшество вызвало больше всего споров. При этом у школ появится свой отличительный элемент на школьной форме, который, по задумке Минобразования, «будет воспитывать у учащегося гордость за своё учреждение образования». Названы и единые элементы школьной формы, которые чаще всего выбирают родители в интернет-опросе Минобразования. Для девочек — это блуза, юбка и брюки, а для мальчиков — это брюки, рубашка и джемпер.

4. Допрофильная подготовка с 8-го класса

В 8-9-е классы белорусских школ возвращается допрофильная подготовка. «Акцент делается на создании смежных профилей: биология — информатика, математика — информатика и других, — сообщал министр образования Андрей Иванец. — Педагоги помогут ребятам определиться с интересами и склонностями и выбрать предмет для углубленного изучения. Это необходимо делать для того, чтобы к моменту окончания 9-го класса молодые люди могли либо сделать выбор своей дальнейшей траектории обучения на уровне колледжа — получения рабочей профессии, либо продолжать обучение на третьей ступени общего среднего образования — идти в 10-11-й класс и делать осознанный и подготовленный выбор профиля».

5. Новые обложки дневников

Образцы обложек на 2022/2023 учебный год согласовали в Министерстве образования. В принципе, этот образ уже не раз использовался в оформлении дневников белорусских школьников: светло-голубые цвета, флаг и герб Беларуси, фото площади Победы в Минске. А вот обратная сторона обложки может быть разной для мальчиков и девочек. Дело в том, что там размещены контакты Республиканского центра психологической помощи, но в одной версии на картинке — мальчик с собакой, а на другой — девочка.

6. Мобильник в школах с 1 сентября

«Телефоны учащимся придётся оставить в специально оборудованных местах», — заявлял министр образования Андрей Иванец. Правда, в учебных целях ими воспользоваться всё же разрешат. Скажем, чтобы считать QR-код. Оборудованы ли такие места в школах, пока непонятно.

7. Количество часов на изучение языков изменится

Есть изменения в количестве и распределении часов на изучение государственных языков. Если раньше в 10−11-х классах на изучение белорусского и русского был выделен лишь один час в неделю, то теперь в одном из полугодий у таких учеников будет два часа белорусского и один русского, а в другом — наоборот. В профильных классах количество часов на изучение русского и белорусского останется прежним — по три урока в неделю.

Что касается иностранного языка, то в 10−11-х классах его станут изучать на час меньше. Раньше в обычных классах было по три урока в неделю, в профильных — по пять. Теперь будет по два и по четыре соответственно. В более младших классах, с 3-го по 9-й, иностранный язык изучать будут по-прежнему три часа в неделю (в профильных классах — больше).

8. Черчения и физкультуры больше

С сентября из предметов для изучения на повышенном уровне исключается астрономия. Она преподаётся только в 11-м классе, в обычных классах — раз в неделю, в профильных было по два урока. Теперь для всех одинаково — час в неделю.

Вместо астрономии в школе будет больше черчения. С прошлого года оно введено в 10-м классе — один час в неделю. В обычных классах так и останется, на повышенном уровне — два часа в неделю. С созданием профильных спортивных классов в учебном плане для них введены четыре часа физкультуры в неделю вместо обычных двух.