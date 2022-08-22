Жительница Слуцка из-за «ковида» застряла в Мурманске на 9 месяцев. Когда она вернулась, оказалось, что её комнатные цветы выжили

Ольга Паздерина
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Жительница Слуцка рассказала, что её комнатные цветы выжили без полива, пока она жила из-за «ковида» в России 9 месяцев
Фотографии: Ольга Паздерина

Случчанка Антонина Михневич пришла в редакцию «Кур’ера» и рассказала про удивительный, по её мнению, факт.

В сентябре 2020 года женщина уехала в Мурманск со своим сыном к родственникам. Из-за коронавируса границы закрыли, и семья застряла в России на 9 месяцев.

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В квартире остались комнатные растения — толокнянка, алоэ и золотой ус. «Переживала за цветы, поливать было некому. Когда уезжали, то поставили вазоны в центре комнаты, обильно полили», — сказала случчанка.

Вернулись только в июне следующего года. Только один цветок долго болел, остальные выглядели вполне нормально.

Жительница Слуцка рассказала, что её комнатные цветы выжили без полива, пока она жила из-за «ковида» в России 9 месяцев
Выжившие растения

Жительница Слуцка рассказала, что её комнатные цветы выжили без полива, пока она жила из-за «ковида» в России 9 месяцев

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