Жительница Слуцка из-за «ковида» застряла в Мурманске на 9 месяцев. Когда она вернулась, оказалось, что её комнатные цветы выжили

Случчанка Антонина Михневич пришла в редакцию «Кур’ера» и рассказала про удивительный, по её мнению, факт.

В сентябре 2020 года женщина уехала в Мурманск со своим сыном к родственникам. Из-за коронавируса границы закрыли, и семья застряла в России на 9 месяцев.

Реклама

В квартире остались комнатные растения — толокнянка, алоэ и золотой ус. «Переживала за цветы, поливать было некому. Когда уезжали, то поставили вазоны в центре комнаты, обильно полили», — сказала случчанка.

Вернулись только в июне следующего года. Только один цветок долго болел, остальные выглядели вполне нормально.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, то пишите: