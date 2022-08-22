Посмотрите, чем занимались случчане и гости нашего города на прошедшей неделе, с 15 по 21 августа. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от 💯 Vadim Piero 🖤 (@vady_dubovets)

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Публикация от Вадим Мордвилко (@vadimmordvilko)

 

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Публикация от Марк Алешкевич (@mark_enjoy)

 

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Публикация от ✨Хмелёва✨ (@_dashenka_00)

 

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Публикация от Περσεφόνη (@vikeel16)

 

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Публикация от Daria Rainchik (@arabellarimma)

 

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Публикация от 🐉Daria Cherkas-Klepikova🐉 (@dashkaklepikova)

 

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Публикация от lerus🎧 (@milddvvv)

 

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Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)

 

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Публикация от @taniarak.tr