Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о введении частичного запрета на аборты в попытке остановить стремительное падение рождаемости в стране. Активисты и правозащитники считают, что подобное ограничение нанесёт ущерб миллионам женщин.

Рождаемость в КНР, последние десятилетия пытавшейся ограничить стремительный рост численности населения, сейчас находится на рекордно низком уровне. Население всё более стареет, и правительство предпринимает решительные меры, чтобы исправить этот тренд. Об этом рассказывает «Би-би-си».

Согласно рекомендациям чиновников здравоохранения, прервать беременность в Китае можно будет только по медицинским показаниям. Китайские власти также обещают расширить социальную помощь для матерей и сделать лечение бесплодия более доступным.

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Национальная комиссия считает, что новая мера будет способствовать «долгосрочному сбалансированному развитию населения».

Ожидается, что в этом году рождаемость в Китае упадёт до рекордно низкого уровня: согласно прогнозам, в стране появится на свет меньше 10 миллионов детей (в прошлом году в Китае родилось 10,6 млн детей, что было на 11,5% меньше, чем годом ранее).

Согласно данным Института Гутмахера (Guttmacher Institute — НКО, занимающееся изучением и продвижением репродуктивного здоровья), до сих пор Китай был одним из мировых лидеров по количеству абортов. По информации института, в КНР около 78% незапланированных беременностей заканчиваются абортами (средний показатель в мире — 61%).

Китай также страдает от серьёзного гендерного дисбаланса из-за культурных предпочтений в сторону мальчиков: в прошлом году мужчин в стране было на 37 миллионов больше, чем женщин.

С 1980 по 2015 год в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». В 2016 году власти КНР разрешили семьям иметь до двух детей, ещё через пять лет допустимое количество детей в семье было увеличено до трёх.