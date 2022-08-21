Пока мы размышляем, все ли уехали из Минска, появились конкретные данные, кого в столице Беларуси стало больше. Оказалось, среди россиян растёт популярность белорусских путешествий: по данным Atorus.ru, жители России в нашу страну стали чаще приезжать в туры выходного дня и в шопинг-туры, пишет интернет-журнал CityDog.

После начала военных действий в Украине и множества пакетов санкций те россияне, которые привыкли одеваться в брендовых магазинах, пользоваться картами Visa и отдыхать в европейских городах, столкнулись с проблемами. Иностранные бренды из страны ушли, самолеты в Европу летать перестали, а тут ещё и некоторые страны стали активно обсуждать запрет въезда всех без исключения россиян в страны ЕС.

Беларусь в этом смысле становится хоть какой-то отдушиной для жителей Российской Федерации: союзная, но другая страна, нет языкового барьера, зато всё ещё есть выгоды досанкционной жизни.

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По данным Ассоциации туроператоров России, количество российских туристов в Беларуси значительно увеличилось. Почему?

Санкции из-за военных действий в Украине — и ещё четыре основные причины, почему россияне едут в Беларусь

Удобное транспортное сообщение: самолёт, поезд, личное авто. С 8 августа авиакомпания «Белавиа» летает во все аэропорты Москвы ежедневно. А стоимость билетов на перелеты вполне доступная: от 115 до 198$ в обе стороны.

По оценкам российских туроператоров, по сравнению с прошлым сезоном Беларусь прибавила в спросе на 10–15%. А некоторые компании отмечают и 60-процентную прибавку — правда, за счёт туристов, путешествующих на поезде или личном авто.

— Многие привыкли путешествовать в Беларусь на своём автомобиле. В период пандемии сухопутная граница была закрыта, и сейчас люди навёрстывают упущенное, — говорит Анна Овсянкина, руководительница отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» в интервью Atorus.ru. — Я сама была в Минске несколько дней назад. Очень много машин с российскими номерами. Размещение в минском отеле ещё пришлось поискать, загрузка гостиниц очень большая.

Шопинг за зарубежными брендами: из России они ушли, а в Беларуси-то остались! На фоне ухода многих иностранных брендов с рынка России появилась мода на шопинг в Беларуси. Тем более что практически во всех магазинах можно рассчитаться по карте «Мир» — а конвертация идёт по выгодному курсу Нацбанка.

В некоторых торговых точках доступна оплата через приложение MirPay. Ну и снять наличные в банкомате тоже можно без больших потерь.

По наблюдениям экспертов, шопинг-туристы едут в Минск на выходные — с пятницы по воскресенье. И доля таких туров выросла в разных компаниях от 10 до 50%.

Не забывайте про иностранные карточки. На этой волне интереса к белорусскому шопингу в России хотят запустить специальные шоп-туры в Минск, в рамках которых можно будет открыть банковскую карту Visa или Мastercard, которые после начала войны стали недоступны в России.

Доступный отдых в санаториях: услуги такие же, как в Европе. Несмотря на новые тренды, именно санаторно-оздоровительный отдых в беларуских санаториях остаётся в топе среди российских туристов.

Специалисты рассказывают, что в этом году в санаториях Беларуси практически нет свободных мест: «Всё заполнено, как на побережье в Сочи, вплоть до сентября-октября».

Интересно, что спрос на беларуские санатории высокого уровня ещё и потому, что частично начинается «импортозамещение». Например, те туристы, которые раньше летали на радоновые процедуры в Чехию, могут получить аналогичное лечение в профильном санатории в Гродненской области. Туроператоры говорят, что «концепция этого санатория, по сути спа-отеля, идентична европейским концепциям — это полный пансион плюс лечение».

Возраст такой аудитории, как правило, 60+. Но и здесь ситуация постепенно меняется.

Всё больше молодежи: россияне какого возраста едут в Беларусь

По данным туроператоров, аудитория российских туристов, которые ездят в Беларусь, постепенно молодеет: «Сейчас всё больше едут платёжеспособные туристы в возрасте от 25 до 45 лет».

Благодаря им растёт спрос на экскурсионные туры и туры выходного дня, а продолжительность поездок увеличивается: если раньше ездили на 3-4 дня, то сейчас всё чаще отправляются на 5–7 дней.

Не цены, а космос: сколько стоят такие туры

Разные туроператоры предлагают разные туры. Стоимость поездок зависит от продолжительности и вида тура.

Например, экскурсионная программа «Тысячелетний Брест» на 7 дней с питанием и проживанием обойдётся примерно в 1440$ на двоих. Укороченная версия этой программы (на 4 дня) стоит около 790$ на двоих.

Экскурсионные туры в Минск на 3 дня предлагают за 770$ на двоих, а сити-туры такой же продолжительности — за 400$ на двоих.

Тур «Беларуский калейдоскоп» на 3 дня можно купить за 660$ на двоих, а тур в Брест на 5 ночей с авиаперелётом — за 530$ на двоих.

Ещё на выбор есть тур «Выходные в Минске» на 3 дня — от 410$ на двоих, тур «Славянский уикенд» с авиаперелетом и спа-процедурами на 3 дня — от 755$ на двоих, тур «Weekend в Минске» — от 740$ на двоих.

С хештегом #белоруссия: о чем пишут россияне из Минска и других городов Беларуси

Во время поездок в Беларусь россияне активно постят фотографии в инсту, которую официально в России заблочили. Ещё один белорусский плюс: у нас в Instagram фотки можно заливать без VPN. Вот что можно найти по хештегу #белоруссия (да-да, они по-прежнему называют нашу страну так).

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