Почему флирт не просто допустим на работе, а откровенно полезен? Соблюдайте эти правила, чтобы превратить игру с огнём в изящное искусство.

Принято считать, что «Секс продаёт». Действительно, реклама подозрительно часто использует непристойные намёки. Кажется, что исключительно строгая цензура удерживает рынок от маркировки «18+» на всех билбордах, роликах и баннерах.

Однако если приглядеться, стратегия рекламщиков как раз в том, чтобы не перейти опасную черту. Потому что это невыгодно. Нужно привлечь внимание, вызвать эмпатию, одержимость. Но ни в коем случае не доводить дело до кульминации. Надо держать нерв натянутым! Иначе интерес быстро пропадёт, что фатально для продаж и культивации брендовых образов.

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На самом деле продаёт не секс, а флирт. Его сложно упрекнуть в нарушении законов и норм приличий. Зрители сами отвечают за свои испорченные ассоциации. Доктор Роршах, откуда у вас такие картинки?

Можно ли использовать рекламные техники в других деловых сферах? О да, ещё как. Ценность внутренних коммуникаций и самопрезентации широко известна. По сути, весь карьерный рост заключается в саморекламе. Мало хорошо работать, нужно еще уметь показать это своей целевой аудитории — коллегам, начальству, клиентам.

Вот только флиртовать с ними… Это же табу. Нельзя ни в коем случае. Но, позвольте, собственно, почему?

Флирт не просто допустим на работе, он откровенно полезен! Помогает держать себя в тонусе. Быть подтянутым, опрятным, привлекательным. Излучать позитив, вызывать симпатию. Бодрить и заряжать пульсирующей энергетикой других. Выделяться из толпы, повышать личную узнаваемость. Поднимать ставки.

Разумеется, игра с огнём предполагает строгую технику противопожарной безопасности. Перечислим основные правила, которые уберегут от неприятностей и позволят наслаждаться преимуществами без негативных последствий.

1. Действуйте ненавязчиво

Флирту можно учиться в школах пикапа. Достаточно законспектировать рецепты, а потом всё делать ровно наоборот.

Никаких дерзких фраз, фривольных намёков и сальных шуточек. Не надо использовать банальности. Шоковая терапия тоже из другого жанра. Наконец, ключевое отличие — пикап нацелен на результат, причём по возможности быстрый, а флирт самоценен.

Отсутствие целей развязывает руки и язык. Вы не обязаны быть последовательными. Можете делать мхатовские паузы. Нормально вообще забыть про наэлектризованный вами же воздух и небрежно перейти к другим вопросам. Разумеется, аккуратно. С интригой лучше не перебарщивать.

2. Будьте адекватны

Флирт — игра для двоих. Можно брать инициативу на себя, делать или пропускать ходы. Но это ни в коем случае не должно быть монологом.

Без встречных подтверждающих сигналов ваш первый намёк должен стать последним. Точнее, не стоит продолжать здесь и сейчас. Тайминг критично важен.

Это можно проиллюстрировать на примере сайтов знакомств. Они ведь расцвели не потому, что люди застенчивы и боятся выглянуть из своего домашнего бункера навстречу ужасающей реальности. Ну да, конечно. А потом эти интроверты поздним вечером бегут на свидания с незнакомцами из онлайна.

Дело в том, что ритм современной жизни слишком высокий и сложный. Трудно подловить такой момент, когда кто-то вынырнул из одних забот, проблем, задач, мыслей — и ещё не переключился на другие.

Окончательную точку в идеальных случайных встречах ставит наша многозадачность. Девушка может сидеть за капучино с круассаном и готовиться к тендеру. Парень в фитнес-зале не красуется спортивным торсом, а пытается снять стресс некриминальным способом, никого не покалечив.

Поэтому сайты знакомств зашли на отличненько. Каждый сам загружает их, когда хочет, и выключает в остальное время. Флирт должен быть похожим. Активироваться в один клик, с обязательной кнопкой.

3. Только платонические отношения

Кстати, о взаимности. В чём она может заключаться? Исключительно в симметричном наслаждении изящной словесностью, мимикой, жестами. Атмосферой.

Хороший, качественный флирт — это сервис. Стандарт качества на общение. Причём машинальный, индивидуальный (не путать с кастомизированным). Только общение, не больше!

Никаких физических контактов. «Случайно соприкоснувшись рукавами», вы, скорее всего, не получите иск с обвинением в харассменте (хотя тоже не факт, в наше-то время). Но вся история целиком перейдёт в другое русло. И зачем это вам? Если ответ очевиден, то никакого флирта и не было. Потому что он про другое.

4. Ничего личного

Для того, чтобы избежать мучительных вычислений допустимого, нужно искать баланс между персональным и безадресным.

С одной стороны, никаких посягательств на чужое личное пространство. Физическая безопасность — само собой, но и в моральном плане тоже должен быть полный комфорт. Чтобы человек не переживал, что вы можете ляпнуть чего-то неловкое в попытках произвести впечатление.

Светская, подчёркнуто корректная салонная беседа. Всё должно быть безусловно личным (иначе зачем оно), но при этом в понятных рамках. Намерение сблизиться без намерения сближаться. Парадоксальная штука, да.

5. По секрету всему свету

Всё меняет понимание и принятие того, что вы действительно просто играете, чтобы порадовать собеседника, а не играете, чтобы выиграть. Это ключевой тезис, который делает возможным флирт с замужними и женатыми, юными и в возрасте, симпатичными и такими, что виснут автофильтры в фотокамерах.

Ну и такая мелочь, как полигамия — в смысле очевидного, ясного отсутствия эксклюзивности. Если вы оказываете знаки внимания всем или многим — нет ни малейшего повода злиться на вас, ревновать и переживать.

Причин прятаться тоже нет. Учитесь у стюардесс. «Она улыбается всем — нет, только тебе». От пассажиров же не требуют отвернуться или надеть кислородные маски, пока один счастливчик получает свой бумажный стаканчик. Все видят, что происходят, понимают правила игры, и она не становится от этого хуже.

Свидетели даже нужны. Например, когда один мужчина делает комплимент другому, кто-то может поменять полярность происходящего, просто заглянув в комнату. Объяснить повышенное внимание к клиенту тоже проще, когда весь этюд был виден целиком — а не только трогательное прощание, как у людей, между которыми что-то было.

6. Помощь лучше серенады

Ограничиваться взглядами и комплиментами не обязательно. Деятельные знаки внимания всегда заметнее. Мальчик: желает быстрее выздороветь; мужчина: везет лекарства и вкусняшки.

Всегда есть чем помочь — нужно уметь находить такие моменты. Самые простые вещи входят в обычную вежливость: открыть или придержать дверь, пододвинуть стул, угостить тем, что и так на столе. Это учтивость, а не флирт.

Проводить до машины под зонтом в дождь — уже лучше. Такими жестами вы поднимаете не только свой личный престиж, но и впечатление от взаимодействия с компанией.

В принципе, можно просто взять обычные корпоративные стандарты качества и действовать по верхней планке, стараясь превзойти её во всем. Только без утрирования, искренне.

Такое всегда окупается, причём со всех сторон. Можно не верить в концепцию кармы, но люди замечают и ценят хорошее. Всем нравится поддерживать симпатичных людей. И речь здесь не об эротической привлекательности.

7. Играйте для других

Вы не единственный на родео. Нужно внимательно ловить встречные сигналы и уметь их подхватывать.

Вовсе не обязательно кто-то похвалит вашу причёску или галстук. Может, расскажут шутку, поделятся личной историей или заботой. Это как раз та бесценная обратная связь, которую бизнес так алчет в презентациях и не умеет распознавать в собственной Биг Дате. А вы должны, потому что флирт – про общение.

Лучше получить «Оскар» за роль второго плана, чем натужно провалить первую. Смысл не в том, чтобы ошеломить своей харизмой.

Само выражение «знаки внимания» состоит из подсказок. Будьте внимательны, разглядите в функциональных бизнес-единицах живых людей, личностей.

В наш неизбалованный человечностью век самые простые вещи звучат как объяснение в любви. А мы ведь должны любить тех, с кем и для кого работаем.