Национальное налоговое управление Японии объявило конкурс «Sake Viva!», призванный побудить молодёжь страны пить больше японских алкогольных напитков. Коротко о конкурсе рассказывает «Медуза» со ссылкой на The Guardian.

Организаторы конкурса предложили людям в возрасте 20-39 лет прислать до 9 сентября свои идеи, как вновь сделать популярными алкогольные напитки. Участникам предложили представить новые продукты и разработки, а также изучить новые методы продаж с помощью «метавселенной».

В Японии в последние годы стали меньше пить алкоголя на фоне демографических изменений, пандемии коронавируса, а также изменения образа жизни молодёжи, что сказалось на налоговых поступлениях. Потребление алкоголя в Японии в год упало со 100 литров на человека в 1995 году до 75 литров в 2020 году. В 1980 году налоговые поступления от продажи алкоголя составляли 5% от общего числа, в 2011 году — 3%, а в 2020-м — 1,7%.

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Министерство здравоохранения Японии выразило надежду, что начатая кампания также напомнит людям, что нужно пить «подобающее количество алкоголя».