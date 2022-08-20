Постановление начнёт действовать с 1 сентября.

Об этом сообщает Blizko.by.

Минздрав утвердил список заболеваний, которые являются основанием для освобождения учеников от некоторых школьных предметов. Соответствующее решение закреплено в постановлении от 26 июля № 76 – документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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Речь, в частности, идёт о трудовом обучении, а также о допризывной и медицинской подготовке.

Не посещать занятия по этим дисциплинам, согласно постановлению Минздрава, могут дети с диагнозом саркоидоз, психическими расстройствами, а также различными расстройствами поведения, заболеваниями нервной системы, мигренью с аурой, эпилепсией.

От отдельных работ во время таких уроков могут освобождаться школьники с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата, нарушениями вестибулярной функции, а также вестибулярными синдромами.

Противопоказаны определённые виды деятельности на уроках труда и при ринитах, ларингитах, хронических заболеваниях нижних дыхательных путей.

Также в перечень противопоказаний Минздрава попали дерматиты, псориаз, крапивница, эритема – они тоже будут основанием не выполнять некоторые разновидности заданий. Полный список диагнозов можно найти здесь.