Как это будет, Office Life пояснили в Управлении информации и общественных связей Национального банка.

Регулятор готовит законопроект, который ещё должен пройти Нацсобрание. Ключевой момент: микрофинансирование — не то же самое, что рассрочка при покупке мобильных телефонов и другой техники.

Сумма микрозайма у сотовых операторов будет ограничена: максимум 200 базовых величин (БВ) на одного заёмщика на день заключения договора.

Для сравнения: у микрофинансовых организаций верхняя граница выше — 15 тыс. БВ. Сейчас 1 БВ в Беларуси равна 32 рублям.

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