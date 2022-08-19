Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса»

Магазин «Товары для школы, творчества и офиса» по адресу ул. Комсомольская, 3 приглашает за покупками к школе.
В магазине представлен широкий ассортимент товаров для школьника:
- Школьная канцелярия
- Обложки и пленки школьные
- Аксессуары для уроков труда
- Учебные и наглядные пособия
- Светоотражатели
- Папки школьные
- Пеналы
- Мешки для обуви
- Рюкзаки, ранцы, сумки
- Тетради
- Принадлежности для рисования
- Чертёжные принадлежности
- Письменные принадлежности
- Товары для лепки и др.
Хорошие цены, большой ассортимент порадуют каждого покупателя.
Режим работы: 09.00-20.00, ежедневно
ООО «Интеримпульс» УНП 600292103