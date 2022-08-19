Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса»

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Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса», Слуцк

Магазин «Товары для школы, творчества и офиса» по адресу ул. Комсомольская, 3 приглашает за покупками к школе.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров для школьника:

  •  Школьная канцелярия
  • Обложки и пленки школьные
  • Аксессуары для уроков труда
  • Учебные и наглядные пособия
  • Светоотражатели
  • Папки школьные
  • Пеналы
  • Мешки для обуви
  • Рюкзаки, ранцы, сумки
  • Тетради
  • Принадлежности для рисования
  • Чертёжные принадлежности
  • Письменные принадлежности
  • Товары для лепки и др.

Хорошие цены, большой ассортимент порадуют каждого покупателя.

Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса», Слуцк

Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса», Слуцк

Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса», Слуцк

Режим работы: 09.00-20.00, ежедневно

ООО «Интеримпульс» УНП 600292103