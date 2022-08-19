Всё для школы в магазине «Товары для школы, творчества и офиса»

Магазин «Товары для школы, творчества и офиса» по адресу ул. Комсомольская, 3 приглашает за покупками к школе.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров для школьника:

Школьная канцелярия

Обложки и пленки школьные

Аксессуары для уроков труда

Учебные и наглядные пособия

Светоотражатели

Папки школьные

Пеналы

Мешки для обуви

Рюкзаки, ранцы, сумки

Тетради

Принадлежности для рисования

Чертёжные принадлежности

Письменные принадлежности

Товары для лепки и др.

Хорошие цены, большой ассортимент порадуют каждого покупателя.

Режим работы: 09.00-20.00, ежедневно

ООО «Интеримпульс» УНП 600292103