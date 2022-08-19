С аукциона продавали пять недостроенных домов под Слуцком. За сколько купили два из них

В пятницу, 19 августа, в Минске прошёл аукцион по продаже участков с недостроенными домами. Слуцкий райисполком предлагал пять лотов, сообщает Realt.by

Торги прошли по двум недостроям. Один расположены в Ивановских Огородниках, другой — в деревне Новодворцы. За каждый лот боролись по два человека.

В Ивановских Огородниках дом продали за 19 500 рублей, или $7 586 по курсу Нацбанка). В Новодворцах — за 18 707 рублей ($7 277 по курсу Нацбанка).

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