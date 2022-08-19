Поросёнок сбежал из сарая, преодолел 20 км и пришёл в Молодечно

Историю, случившуюся на днях в Беларуси, рассказывает «Точка». Полуторамесячный поросёнок сбежал из сарая в деревне Турец-Бояры Молодечненского района.

Рано утром кабанчик перескочил изгородь, пролез под дверью сарая и отправился в путь. За день он преодолел 20 километров. После чего его заметили в Молодечно. Видео с бегущей по улицам города розовой свиньёй опубликовали в местной популярной группе в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Молодечно Molodechno (@molodechno_city)

Местные жители поймали поросёнка. Они позвонили его хозяевам, потому что те уже давали в соцсетях объявление о пропаже, обещали вознаграждение за поимку.

Спасители пятачка от вознаграждения в 50 рублей отказались. Но хозяйка настояла на своём, положила деньги на стол жителям частного дома и убежала вместе со свиньёй.

Спустя двое суток приключений поросёнок вернулся домой, в свой сарай. Говорят, цел и невредим, ест хорошо и окружён заботой.