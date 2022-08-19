Торговый Дом на рынке приглашает за покупками к школе

Торговый Дом по ул. Уласовца, 5а (Базарная площадь) приглашает за покупками.

В магазине представлен широкий ассортимент канцелярских товаров.

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Также представлен большой выбор рюкзаков.

При всём богатстве выбора цены в магазине демократичные. Кроме того, постоянно проходят рекламные акции, скидки и распродажи на различные категории товаров. Опытные продавцы-консультанты с лёгкостью помогут подобрать подходящий товар, соответствующий потребностям и запросам каждого конкретного клиента.

Скидки от 10 до 25%:

вторник, четверг с 17 до 18 часов в секциях «Одежда и бельё», «Хозтовары»;

среда с 17 до 18 часов в секциях «Галантерея», «Товары для отдыха», «Игрушки»;

пятница с 9 до 18 часов на все товары.

Режим работы: вт-пт: c 9.00 до 18.00, сб, вс: с 9.00 до 15.00, пн — выходной.

Приглашаем за покупками.

ЗАО «Торговый Дом» УНН 600154501