Люди недели: уже бывший директор КХП, кинолог и автор статьи о войне

На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали: снова директор комбината, правда, уже бывший, кинолог-любитель, а также женщина, которая написала статью о войне для нашей газеты, а забрать саму газету смогла только через два года.

Людмила Колосовская

Людмила Колосовская — жительница Санкт-Петербурга и одна из авторов рубрики «Случчина помнит» газеты «Кур’ер». Два года назад она написала для нас историю своей мамы Луизы Сацук. Луиза жила в Слуцке до 1946 года. В начале войны ей было 10 лет, и она стала ценным свидетелем оккупации нашего города. В 2020 году Людмила попросила «Кур’ер» сохранить для неё несколько экземпляров газеты, но началась пандемия, и петербурженка не смогла приехать в Слуцк. Только спустя два года она забрала авторские экземпляры, которые редакция для неё берегла.

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ждали её в редакции два года История про маму и войну… В 2020 году «Кур’ер» опубликовал рассказ читательницы из Санкт-Петербурга, экземпляры газеты

Павел Шилович

Павел Шилович — случчанин, который увлекается дрессировкой собак. Во время срочной службы на границе он стал лучшим кинологом Гродно и Гродненской области, а после армии стал заниматься дрессировкой как хобби. Павел говорит, что характер собаки зависит не от породы, а от воспитания, времени четвероногому другу надо уделять не меньше, чем ребёнку, а наказывать собаку через минуту после проделки уже бесполезно — она не поймёт урок.

рассказал о самых важных советах Как правильно дрессировать собаку, наказывать и играть с ней. Кинолог из Слуцка

Андрей Лесун

Андрей Лесун — случчанин, который с 2019 года работал директором Слуцкого КХП. В этот четверг, 18 августа, стало известно, что он покинул свою должность. Это произошло на фоне того, что Слуцкий КХП переходит в доверительное управление «Агрокомбинату «Дзержинский». В прошлом Андрей Лесун уже работал на Слуцком КХП — до начала 2015 года он возглавлял отдел продаж и маркетинга. С 16 февраля 2015 года был назначен на должность заместителя председателя Слуцкого райисполкома по экономике. А с 26 декабря 2016 года до 24 октября 2017-го руководил Слуцким мясокомбинатом.