Слуцк, улица Зелёная, 3А. Зимой работники ЖКХ обильно посыпают дорожку солью, и к лету от тротуарной плитки ничего не остаётся. Ходить по дорожке невозможно. Лето подходит к концу, плитку никто не переложил. Наверное, ждут, когда кто-то травмируется.

Фото: Анастасия 1 из 3

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