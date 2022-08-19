Ушёл из жизни Игорь Орестович Должонок, известный в Слуцке музыкант, композитор и аранжировщик. Об этом сообщил Слуцкий городской Дом культуры.

Игорь Должонок был одним из самых ценных специалистов в сфере культуры Случчины. Он был звукорежиссёром, организатором концертов и педагогом. Аранжировал и написал сотни произведений для слуцких исполнителей и не только.

Реклама

Прощание с Игорем Орестовичем состоится в субботу, 20 августа, с 10.00 до 13.00 в ритуальном зале Дома быта в Слуцке. Об этом «Кур’еру» сообщили в ГДК.