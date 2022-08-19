В пятницу, 19 августа, по соглашению сторон покинула свою должность Светлана Нимера, директор РУП «Слуцкие пояса». Она возглавляла предприятие в течение полутора лет.

Светлана Нимера покинула должность директора РУП «Слуцкие пояса»
Светлана Нимера

С 20 апреля по 31 октября 2021 года исполняла обязанности директора, а с 1 ноября заступила на пост директора.

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В последний рабочий день в должности руководителя предприятия Светлана Анатольевна поблагодарила коллектив за совместный и плодотворный труд, пожелала РУП «Слуцкие пояса» дальнейшего процветания и преодоления всех преград в нелёгком их труде, а работникам — крепкого здоровья и оптимизма.

Светлана Нимера покинула должность директора РУП «Слуцкие пояса»
Коллектив «Слуцких поясов» прощается со Светланой Нимерой

Как пояснил «Кур’еру» один из сотрудников предприятия, за полтора года командной работы на предприятии был сделан:

  • ремонт мягкой кровли на прядильно-ткацком цеху и произведён косметический ремонт структурного подразделения;
  • перенесено ограждение по требованиям нормативных документов,
    получены свидетельства о гос. регистрации на объекты недвижимости (некоторые с 1994 года отсутствовали в едином реестре);
  • сделана частичная модернизация производства: куплено новое оборудование для прядильно-ткацкого и швейного производств, обновлён транспортный участок, заменено освещение в производственных цехах, наведён порядок в складских помещениях.

За минувшие полтора года предприятие старалось нарастить экспорт поставок готовой продукции в Российскую Федерацию и в Республику Башкортостан. В целом фабрика «Слуцкие пояса» стала больше производить, а за счёт правильной маркетинговой политики была изменена структура выпускаемой продукции.

«Коллектив фабрики сожалеет об уходе с должности директора молодого, инициативного, честного и справедливого руководителя. Работникам за короткий срок руководства Светланы Нимеры были созданы комфортные условия труда, и им есть с кем и чем сравнивать», — сказала одна из сотрудниц фабрики во время мероприятия, на котором Светлана Нимера попрощалась с коллективом.

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