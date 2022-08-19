Светлана Нимера покинула должность директора РУП «Слуцкие пояса»

В пятницу, 19 августа, по соглашению сторон покинула свою должность Светлана Нимера, директор РУП «Слуцкие пояса». Она возглавляла предприятие в течение полутора лет.

С 20 апреля по 31 октября 2021 года исполняла обязанности директора, а с 1 ноября заступила на пост директора.

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В последний рабочий день в должности руководителя предприятия Светлана Анатольевна поблагодарила коллектив за совместный и плодотворный труд, пожелала РУП «Слуцкие пояса» дальнейшего процветания и преодоления всех преград в нелёгком их труде, а работникам — крепкого здоровья и оптимизма.

Как пояснил «Кур’еру» один из сотрудников предприятия, за полтора года командной работы на предприятии был сделан:

ремонт мягкой кровли на прядильно-ткацком цеху и произведён косметический ремонт структурного подразделения;

перенесено ограждение по требованиям нормативных документов,

получены свидетельства о гос. регистрации на объекты недвижимости (некоторые с 1994 года отсутствовали в едином реестре);

получены свидетельства о гос. регистрации на объекты недвижимости (некоторые с 1994 года отсутствовали в едином реестре); сделана частичная модернизация производства: куплено новое оборудование для прядильно-ткацкого и швейного производств, обновлён транспортный участок, заменено освещение в производственных цехах, наведён порядок в складских помещениях.

За минувшие полтора года предприятие старалось нарастить экспорт поставок готовой продукции в Российскую Федерацию и в Республику Башкортостан. В целом фабрика «Слуцкие пояса» стала больше производить, а за счёт правильной маркетинговой политики была изменена структура выпускаемой продукции.

«Коллектив фабрики сожалеет об уходе с должности директора молодого, инициативного, честного и справедливого руководителя. Работникам за короткий срок руководства Светланы Нимеры были созданы комфортные условия труда, и им есть с кем и чем сравнивать», — сказала одна из сотрудниц фабрики во время мероприятия, на котором Светлана Нимера попрощалась с коллективом.

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