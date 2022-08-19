Кто и когда проведёт «прямые линии», сообщает «Слуцкі край».

В субботу, 20 августа , с 9.00 до 12.00 «прямую линию» проведёт Владимир Леонидович Гога , председатель Слуцкого райисполкома. Номер телефона: (801795) 7 50 18

, с 9.00 до 12.00 «прямую линию» проведёт , председатель Слуцкого райисполкома. Номер телефона: (801795) 7 50 18 В субботу, 20 августа , с 9.00 до 12.00 «прямую линию» проведёт Денис Николаевич Курленко , заместитель председателя Минского облисполкома. Номер телефона: (8017) 500 41 60.

, с 9.00 до 12.00 «прямую линию» проведёт , заместитель председателя Минского облисполкома. Номер телефона: (8017) 500 41 60. В субботу, 20 августа , с 9.00 до 10.00 «прямую линию» проведёт Сергей Петрович Чайковский , заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по обслуживанию населения района. Номер телефона: (801795) 7 15 03.

, с 9.00 до 10.00 «прямую линию» проведёт , заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по обслуживанию населения района. Номер телефона: (801795) 7 15 03. В понедельник, 22 августа, с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону для специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств на тему «Требования к безопасности зерна, плодов и овощей» проведёт Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации. Номер телефона: (801795) 4 57 71.